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Похолодание с ветром: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 21 сентября, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. В городе на Неве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

LARISA DUKA / Shutterstock.com

«Температура воздуха +15…+17 градусов, в Ленинградской области +13…+18. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +12…+14», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября, переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, местами в окрестностях до +3, днем +12...+14. Атмосферное давление будет повышаться.

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