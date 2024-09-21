Похолодание с ветром: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +15…+17 градусов, в Ленинградской области +13…+18. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +12…+14», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября, переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, местами в окрестностях до +3, днем +12...+14. Атмосферное давление будет повышаться.