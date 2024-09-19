18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге хотят создать экспертную комиссию для сохранения созданного стрит-арта

В Законодательном собрании Петербурга предложили ввести процедуру, по которой можно было согласовать объекты уличного искусства, появившиеся в городе без предварительного согласования со Смольным.

Валерия Дьячкова / Собака.ru

Инициативу в парламент внес депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов. Он пояснил, что по состоянию на 2023 год в Петербурге не осталось ни одного граффити, который создали после утверждения с комитетом по градостроительству и архитектуре. При этом новые стрит-арт объекты появляются, но от них быстро избавляются. Павлов считает, что некоторые муралы могли бы стать частью культурной составляющей города.

Для сохранения стрит-арта предлагают создать согласительную комиссию, в которую войдут представители КГА, негосударственных некоммерческих организаций в сфере уличного искусства, а также почетные граждане Петербурга.

«Указанный состав согласительной комиссии позволит соблюсти баланс интересов власти, художников и общественности, чтобы, с одной стороны, объекты уличного искусства соответствовали архитектурно-градостроительному облику Санкт-Петербурга, а, с другой стороны, упростить существующий порядок согласования нанесения значимых для культуры и истории объектов уличного искусства», — пояснил чиновник.

Напомним, в 2022 году Смольный отказался обсуждать идею создания экспертного совета по сохранению стрит-арта в Петербурге. За его организацию выступили художники и депутаты — в том числе Владимир Абих, арт-группа «Явь» и другие.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: