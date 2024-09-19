В Петербурге хотят создать экспертную комиссию для сохранения созданного стрит-арта

Инициативу в парламент внес депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов. Он пояснил, что по состоянию на 2023 год в Петербурге не осталось ни одного граффити, который создали после утверждения с комитетом по градостроительству и архитектуре. При этом новые стрит-арт объекты появляются, но от них быстро избавляются. Павлов считает, что некоторые муралы могли бы стать частью культурной составляющей города.

Для сохранения стрит-арта предлагают создать согласительную комиссию, в которую войдут представители КГА, негосударственных некоммерческих организаций в сфере уличного искусства, а также почетные граждане Петербурга.

«Указанный состав согласительной комиссии позволит соблюсти баланс интересов власти, художников и общественности, чтобы, с одной стороны, объекты уличного искусства соответствовали архитектурно-градостроительному облику Санкт-Петербурга, а, с другой стороны, упростить существующий порядок согласования нанесения значимых для культуры и истории объектов уличного искусства», — пояснил чиновник.

Напомним, в 2022 году Смольный отказался обсуждать идею создания экспертного совета по сохранению стрит-арта в Петербурге. За его организацию выступили художники и депутаты — в том числе Владимир Абих, арт-группа «Явь» и другие.