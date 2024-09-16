«Меняйся и меняй»: Эдуард Тиктинский и Михаил Иванов расскажут про урбанистические феномены Петербурга

Серия лекций состоится в рамках параллельной программы Beat Weekend — эха московского кинофестиваля, который проходит в Петербурге с 12 по 22 сентября. В программе — беседы с ведущими предпринимателями и кураторами города, а также финансовый спид-дейтинг. Рассказываем подробности.
События «Меняйся и меняй» пройдут с 16 по 21 сентября и охватят главные урбанистические локации Петербурга: культурно-деловое пространство в конструктивистском здании «Левашовский хлебозавод» и самый популярный книжный магазин города «Подписные издания» (превративший книготорговлю в рок-н-ролл!).
16 сентября состоится встреча с основателями петербургского бренда — они cовершили настоящую крафтовую революцию в Петербурге 2010-х годов, запустив производство на бывшем заводе Степана Разина и превратив исторический промышленный район на Обводном канале в место силы для модной молодежи и биргик-сообщества. Основатели бренда Никита Филиппов и Артем Кольчуков поделятся опытом создания ежегодного крафтового фестиваля Lobotomy Day и девяти точек общепита, среди которых нео-рюмочная «Хоровод». Лекция пройдет в пространстве «Левашовского хлебозавода», вход свободный (по регистрации).
В этот же день лекцию прочтет Эдуард Тиктинский — глава RBI, девелопер-урбанист и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». В рамках встречи «RBI и «Левашовский хлебозавод»: как памятник ленинградского конструктивизма превратить в живое место» он на собственном примере расскажет, как бизнес сегодня может менять и наполнять культурный ландшафт города. Место проведения — Котельная «Левашовского хлебозавода».
19 сентября лекторий переместится в точку сосредоточения прогрессивного книжного сообщества «Подписные издания», где совладелец книжного и одноименного издательства Михаил Иванов расскажет, как «магазин для души» может стать успешным бизнес-проектом и, что такое «тихая сувенирная революция».
Последнем мероприятием цикла станет интеллектуальный спид-дейтинг на тему личных финансов, который пройдет сразу после показа картины из основной программы фестиваля «СEO Будущего». 21 сентября вместе с ведущим встречи и автором подкаста «Рисунки на стенах», а также телеграм-канала «Двор 759» Денисом Фабрикой поговорим о финансовой мудрости. Событие пройдет в «Левашовском хлебозаводе».
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