В Петербурге пройдет благотворительный забег с собаками

Цель «Необыкновенного кросса» — помочь животным. На двух стендах в парке в день забега будут представлены стенды приютов «Ржевка» и «Келтсские ангелы». Гости, которые не хотят бежать дистанцию, могут пожертвовать средства на содержание животных, принести корм, лакомства, игрушки или другие необходимые питомцам вещи.

Регистрация на мероприятие как для участников забегов на время, так и без его учета откроется 23 сентября. «Если у вас нет пушистика, но вы хотите стать частью праздника? Не волнуйтесь! Благодаря нашим замечательным друзьям из приюта «Келтсские аннгелы» у вас есть уникальная возможность взять четвероногого друга на время мероприятия. Это отличный способ провести время и помочь в поиске нового дома для друзей наших меньших», — написали в социальных сетях забега.

На прошлой неделе был Международный день благотворительности. Собака.ru собрала в одну подборку петербургские проекты, которые заботятся об окружающей среде, создают инклюзивное и безопасное общество и делают медицинскую помощь доступной: