Жара продолжается: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, местами до +12, днем +24...+26. Атмосферное давление будет повышаться.