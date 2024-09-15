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Жара продолжается: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 15 сентября, погода будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а температурный фон на 8-9 градусов превысит климатическую норму.

61vladimir/shutterstock

«Температура воздуха +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, местами до +12, днем +24...+26. Атмосферное давление будет повышаться.

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