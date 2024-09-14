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Еще один осенний температурный рекорд: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 14 сентября, ситуация в городе будет формироваться в противоборстве антициклона с востока и атмосферного фронта с запада. В такой ситуации в Северной столице облачно с прояснениями, местами, преимущественно в западных районах, возможны кратковременные дожди.

Stanislav71 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +25…+27 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.Напомню, что значение сегодняшнего рекорда - +24,7 и установлен он в 1955 году, так что высока вероятность его обновления. В воскресенье без осадков и +25…+27», — написал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27. Атмосферное давление будет повышаться.

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