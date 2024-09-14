Еще один осенний температурный рекорд: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +25…+27 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.Напомню, что значение сегодняшнего рекорда - +24,7 и установлен он в 1955 году, так что высока вероятность его обновления. В воскресенье без осадков и +25…+27», — написал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27. Атмосферное давление будет повышаться.