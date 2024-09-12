Рекорд на рекорде: солнце в Петербурге сияло более 100 часов за первую декаду сентября

«Средняя температура декады составила +19,4 гр. это второй значение после рекордного 1938 года (+19,9 гр.) и всего лишь вторая температура в общем ряду выше +19 гр. Этот отрыв от других лет значителен, так как все остальные теплые годы в первой декаде не превышали значение +18,0 гр. средней температуры (например, 2018 год)», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Он добавил, что дождей почти не было, а вот солнце радовало петербуржцев много: «Ряд наблюдений короче, чем у температуры или осадков, только 64 года, но и это довольно много. Так вот, в первой декаде этого сентября солнце светило в Санкт-Петербурге 100,1 час, преодолев заветный рубеж в сто часов, и перекрыв самое солнечное начало сентября в 1999 году (96,4 часа)».

Колесов подытожил, что вторую декаду мы тоже ждем очень теплую достаточно сухую, а понижение столбиков термометра ждем только к началу третьей декады. Вероятнее всего почти каждый день в городе будут фиксировать температурные рекорды.

«В прошлом году 13 сентября был установлен свежий рекорд максимальной температуры днем +24,6 гр. Та вот, в этом году мы его должны перекрыть, ну складывается в атмосфере все так. 14 сентября действующий рекорд максимальной температуры 1955 года +24,7 гр. В прошлом году его не удалось перекрыть, но в этом году он не должен устоять», — добавил синоптик.

Далее на два температура воздуха в центре города зафиксируется на уровне +25…+26 градусов, а вот на периферии чуть прохладнее.

«В следующие два дня 15 и 16 сентября действующие рекорды дневной температуры в Санкт-Петербурге немного выше, соответственно +26,6 гр. и +25,6 гр., так что тут ещё есть варианты, достигнет – не достигнет. С 17 сентября экстремум дневной температуры в городе заметно снижается и уже даже не достигает +24 гр., так что даже в этот день есть перспективы превышения максимума температуры», — подчеркнул Колесов.