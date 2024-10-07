Паллацио пивного магната, дом для «германского шпиона» и «Мавританский замок» морского врача — истории трех красивых парадных Петербурга

В 1893 году на углу Сергиевской и Воскресенского проспекта было завершено строительство большого и роскошного доходного дома. Постройка занимала довольно значительную площадь, состояла из нескольких флигелей и внутренних дворов. Ее большая часть была пятиэтажной, но при этом часть хозяйская, выходившая парадными на Сергиевскую, была на один этаж ниже и выделялась особой изысканностью отделки.

Автором этого примечательного проекта был Борис Ионович Гиршович. Вообще, на мой взгляд, всю замечательную карьеру Гиршовича определяли две вещи: солидные рекомендации крупнейших коммерсантов столичной еврейской общины и удивительно чуткое отношение Бориса Ионовича к модам и текущим эстетическим пристрастиям самой состоятельной части делового Петербурга. И этот проект не исключение.

В то время число россиян, для которых заграничные поездки стали неотъемлемой и привычной частью жизни, выросло весьма и весьма значительно. И если Германию в основном посещали в целях медицинских и образовательных, то Италия была непременным пунктом культурной программы. Восхищаться архитектурными изысками флорентийских палаццо считалось хорошим тоном и признаком прекрасного вкуса. Гиршович, конечно, все это отлично знал, и его проектные разработки для очень состоятельного заказчика, который несколько лет жил за границей, практически безошибочно отвечали и моде, и предполагаемым клиентским пристрастиям. И если фасадные решения, с довольно традиционным скульптурным декором, были относительно эклектичными, то в отделке парадных хозяйской части Борис Ионович «страсти к итальянской роскоши» сдерживать не стал.