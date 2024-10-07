Паллацио пивного магната, дом для «германского шпиона» и «Мавританский замок» морского врача — истории трех красивых парадных Петербурга

Ежедневно мы проходим десятки роскошных доходных домов и особняков, за закрытыми дверьми которых скрываются вестибюли с витражами, лепным декором и метлахской плиткой. У каждого объекта есть история. Петербургский архитектор Сергей Караулов в новой книге «Забытые истории старых парадных Петербурга» собрал одни из самых интересных. Публикуем отрывок о доходных домах пивного магната Петра Вейнера, банкира Игнатия Манусова и доктора медицины Германа Вучиховского.
Доходное палаццо пивного магната
Где: пр. Чернышевского, 9 / Чайковского, 38
В 1893 году на углу Сергиевской и Воскресенского проспекта было завершено строительство большого и роскошного доходного дома. Постройка занимала довольно значительную площадь, состояла из нескольких флигелей и внутренних дворов. Ее большая часть была пятиэтажной, но при этом часть хозяйская, выходившая парадными на Сергиевскую, была на один этаж ниже и выделялась особой изысканностью отделки.
Автором этого примечательного проекта был Борис Ионович Гиршович. Вообще, на мой взгляд, всю замечательную карьеру Гиршовича определяли две вещи: солидные рекомендации крупнейших коммерсантов столичной еврейской общины и удивительно чуткое отношение Бориса Ионовича к модам и текущим эстетическим пристрастиям самой состоятельной части делового Петербурга. И этот проект не исключение.
В то время число россиян, для которых заграничные поездки стали неотъемлемой и привычной частью жизни, выросло весьма и весьма значительно. И если Германию в основном посещали в целях медицинских и образовательных, то Италия была непременным пунктом культурной программы. Восхищаться архитектурными изысками флорентийских палаццо считалось хорошим тоном и признаком прекрасного вкуса. Гиршович, конечно, все это отлично знал, и его проектные разработки для очень состоятельного заказчика, который несколько лет жил за границей, практически безошибочно отвечали и моде, и предполагаемым клиентским пристрастиям. И если фасадные решения, с довольно традиционным скульптурным декором, были относительно эклектичными, то в отделке парадных хозяйской части Борис Ионович «страсти к итальянской роскоши» сдерживать не стал.
Владельцем участка и заказчиком этого строительства был выходец из весьма состоятельного купеческого семейства — Петр Петрович Вейнер. Молодость Петра Петровича была достаточно бурной. Будучи студентом, он даже умудрился угодить в Петропавловскую крепость за участие в студенческих беспорядках. Правда, вышел уже через два месяца и оказался на государственной службе в департаменте государственных имуществ, будучи под гласным полицейским надзором. Думается, не без усилий со стороны своего почтенного родителя. Впрочем, служба Петра Петровича была достаточно краткой. В 1868-м его отец купил крупное пивное и водочное производство в Астрахани и привлек к этому бизнес-проекту своих сыновей, отправив Петра на несколько лет за границу учиться тонкостям пивоваренного искусства. Этот бизнес, собственно, и стал делом всей жизни бывшего «революционного студента». В 1881-м он стал единоличным владельцем крупнейшей на юге России пивной компании «Вейнерские пивоваренные заводы». В 1882-м — с супругой и детьми перебрался из Астрахани в Петербург. В 1893-м вместе со всем семейством переехал в этот новый дом в итальянском вкусе. Причем именно в доходный дом, а не в особняк. Вейнер был вполне себе современным деловым человеком... К тому времени «пивной магнат» уже стал титулярным советником и потомственным дворянином. Петр Петрович будет жить в этом доме вплоть до самой кончины в 1903-м, а его супруга Мария Васильевна будет хозяйкой этого дома вплоть до 1917-го.
Что интересно, это палаццо приглянулось и архитектору, его создавшему. Борис Ионович арендовал здесь квартиру в 1896-м и оставался местным жителем почти четыре года.
Такая вот история.
Римская парадная для «германского шпиона»
Где: Чайковского, 31
В 1873 году на Сергиевской улице член-учредитель Санкт-Петербургского Императорского Общества архитекторов Иван Иванович Шапошников построил на месте старого здания доходный дом в стилистике солидной и сдержанной поздней эклектики. Владельцем и заказчиком дома был представитель старого почтенного дворянского рода, тайный советник и гофмейстер двора Михаил Николаевич Челищев. Несмотря на пышные титулы, он, как и многие аристократы того времени, особыми финансовыми ресурсами на самом деле не располагал. Новое здание практически сразу оказалось в залоге, что, в принципе, тогда большого удивления не вызывало. Михаил Николаевич скончался через 10 лет после окончания строительства, так и не выкупив имущества. Его многочисленных наследников вопрос выкупа этой собственности тоже, судя по всему, сильно не беспокоил.
В доме этом была целая череда весьма интересных жильцов и собственников. Периодически в доме проводились небольшие перестройки и перепланировки, но самые крупные изменения внес его последний владелец.
В 1915 году, когда вовсю уже кипели сражения Первой мировой, а страна уверенно шла к серьезному экономическому кризису, дом на Сергиевской купил Игнатий Порфирьевич Манус, который в том же 1915-м стал в одночасье действительным статским советником и потомственным русским дворянином. Он нанял модного архитектора Мирона Ильича Рославлева для полной перестройки второго этажа здания под собственные апартаменты. Перестройке в помпезном неоклассическом стиле с «римским» оттенком подлежала и парадная. Впрочем, не вся. Только часть, связанная с жильем нового владельца. Все остальное оставалось по-старому.
В российской столице Манус был личностью очень известной. Почти легендарной. Выходец из небогатого еврейского семейства, проживавшего в Бендерах, окончил Одесскую гимназию (это было единственное учебное заведение в его жизни) и почти до 40 лет подвизался агентом по финансово-хозяйственной части на различных железных дорогах империи.
Трудно сказать, кто первый посоветовал Игнатию Порфирьевичу попробовать свои силы в биржевой игре, но амбициозному и болезненно самовлюбленному Манусу эта идея и это занятие открыли совершенно новые горизонты. Манус буквально нашел себя в деле активной спекуляции ценными бумагами на чужие деньги. Он быстро освоил тогда мало еще известную в России тактику рейдерства и шантажа весьма солидных компаний. Скандалы, связанные с его именем, не утихали, но с ним считались и к нему прислушивались. При этом о его реальном финансовом состоянии на самом деле никто не имел ни малейшего понятия.
Игнатий Порфирьевич прекрасно понимал, что при таком бизнесе без связей с госорганами просто не обойтись, и главным «агентом влияния», надежным, хотя и недешевым, для него стал Григорий Ефимович Распутин. Он обедал у Игнатия Порфирьевича по средам.
Перестройку новой роскошной квартиры для Мануса Рославлев закончил в 1916-м. В этом же году российская контрразведка впервые публично заподозрила Игнатия Порфирьевича в «германском шпионстве». Но высокое покровительство избавило его от ареста. Несмотря на массу свидетельских показаний, он избежал ареста и при Временном правительстве. После прихода к власти большевиков практически все знакомые, партнеры и контрагенты Мануса выехали за границу. Он остался...
ВЧК арестует Игнатия Порфирьевича только 4 июля 1918-го. Ходатайствовать об освобождении Мануса будут самые весьма влиятельные большевистские партийные деятели и… германский генеральный консул в Петрограде Брайтер. Но что-то пошло не так. Решением от 30 октября 1918-го Манус был приговорен к расстрелу. Но где, когда и как действительно закончил свою жизнь Игнатий Порфирьевич Манус, неизвестно до сей поры. Документы об исполнении приговора отсутствуют.
«Мавританский замок» морского врача
Где: Римского-Корсакова пр., 33
Почтенный академик Императорской академии художеств Виктор Александрович Шретер, как известно, был пионером стиля, который много позже назовут «кирпичным», и большим поклонником различных исторических стилизаций. При этом он умудрялся вписывать в оригинальный исторический декор вполне современные рациональные планировки и использовать при строительстве наиболее передовые для своего времени (как правило, импортные) строительные материалы. Естественно, при таком подходе работы Шретера обходились для заказчиков довольно дорого. Но заказчики у подобных архитектурных экспериментов были.
После первых опытов с «кирпичной готикой», уже в 1877 году, Виктор Александрович построил доходный дом — «мавританский» — совсем недалеко от Никольского морского собора. Заказчиком очередного шретеровского эксперимента был доктор медицины Герман Федорович Вучиховский. Конечно, у простого медика, даже доктора медицины, наличие средств на подобный заказ предположить сложно. Но Вучиховский простым доктором не был.
Герман Федорович в ту пору числился старшим ординатором знаменитого Калинкинского морского госпиталя — одного из главных центров развития отечественной медицинской науки. Более того, к моменту строительства собственного доходного дома он уже дослужился до чина действительного статского советника, был жалован дипломом на потомственное дворянство и собственным дворянским гербом. Так что средства, скорее всего, позволяли.
Дом был построен достаточно быстро, но весьма основательно и, конечно, со скрупулезной немецкой дотошностью даже в мельчайших деталях, вообще свойственной Виктору Александровичу. Если стиль «мавританский», значит, «мавританским» будет все — от окантовки хозяйских монограмм в фасадной лепнине до самого проходного элемента художественного литья...
Заказчик и архитектор остались довольны друг другом. И каждый пошел своей дорогой чинов и славы. К 1890-му Вучиховский стал уже тайным советником и директором Введенского детского приюта под высочайшим покровительством, а Шретер тоже дослужился до чина действительного статского советника, получив позднее и заветный чин тайного. С самим домом время обошлось относительно благосклонно. И сейчас мы еще можем разглядывать этот довольно необычный «мавританский замок», стоящий как заблудившийся турист в окружении привычных питерских соседей, — странное совпадение странных вкусов чиновного врача и известного архитектора.
Отрывок из книги Сергея Караулова в новой книге «Забытые истории старых парадных Петербурга» для публикации предоставило издательство «Бомбора».
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