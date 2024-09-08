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Отсутствие дождей и теплая погода: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 8 сентября, ситуацию в городе продолжит формировать северо-западная периферия обширного барического максимума. В такой ситуации в регионе ожидается небольшая облачность и полное отсутствие дождей.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 сентября, Малооблачная погода. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, в окрестностях местами до +9, днем +24...+26. Атмосферное давление будет понижаться.

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