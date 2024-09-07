Солнечная осень продолжается: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября, малооблачная погода. Без осадков. Ночью местами туман. Ветер южных направлений ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, в окрестностях местами до +9, днем +23...+25. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

