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Солнечная осень продолжается: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 7 сентября, город  останется под влиянием северо-западной периферии антициклона. В такой ситуации, на фоне высокого атмосферного давления, в регионе сохранится малооблачная и спокойная погода, без дождей и с летними температурами.

KrimKate / Shutterstock.com

«Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября, малооблачная погода. Без осадков. Ночью местами туман. Ветер южных направлений ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, в окрестностях местами до +9, днем +23...+25. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.
 

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