Фестиваль «Друзья Петербурга» объявил программу: более 100 бесплатных мероприятий

Третий ежегодный фестиваль ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» посвящен сохранению наследия и развитию города и объединен общей темой «Грани». Он пройдет с 27 по 29 сентября на более чем 25 площадках города.
В Михайловском саду студенты-участники проекта «Друзья Петербурга» под руководством кураторов устроят световизуальное представление «Обратная сторона дворца». Оно посвящено истории сада и наследию российской музыкальной культуры. Сказочное медитативное пространство музея как сокровищницы и сада как места отдыха и переключения от шума города к собственным мыслям воплотились в двух операх Римского-Корсакова – «Садко» (1897) и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1905). Экспозиция будет выстроена в формате круговой прогулки по мультимедиа инсталляциям.
В Планетарии «Лахта Центра» пройдет выставка произведений медиахудожников из Сербии и российских регионов. Работы были созданы в рамках Арт-резиденции «Взаимосвязи» в августе 2024 года. С помощью различных форм звука и света, кино и театра, архитектуры и телевидения, науки и искусства авторы объединили современное искусство с историей и культурой Северной столицы.
В дни фестиваля петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить экскурсии по некоторым залам Эрмитажа, Русского музея, Кунсткамеры, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Петергоф», линейному кораблю «Полтава» и увидеть шедевры мирового культурного наследия, реставрация которых проходила при поддержке ПАО «Газпром». Выставочные и экскурсионные события фестиваля также состоятся и в малых музеях города.
В программу фестиваля включены новые места для культурных медиаций — туристический маршрут «Путь Петра» и смотровая площадка «Лахта Центра». Отдельное внимание уделено семейной программе. Родителей и детей ждут различные мастер-классы от художников, архитекторов, реставраторов Санкт-Петербурга.
В рамках деловой программы для профессионального сообщества будет организована серия дискуссий, где обсудят перспективы развития города, вопросы сохранения и интеграции накопленного культурно-исторического наследия в современность, становление креативного кластера и его вклад в развитие городских пространств, тенденции развития культурных медиаций и волонтерства в сфере культуры.
Полная программа фестиваля «Друзья Петербурга» доступна на официальном сайте fest.spbfriends.ru.
Для бесплатного посещения мероприятий необходима предварительная регистрация.
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