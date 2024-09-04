18+
  • Город
  • Город
Город

Фестиваль «Друзья Петербурга» объявил программу: более 100 бесплатных мероприятий

Третий ежегодный фестиваль ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» посвящен сохранению наследия и развитию города и объединен общей темой «Грани». Он пройдет с 27 по 29 сентября на более чем 25 площадках города.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

В Михайловском саду студенты-участники проекта «Друзья Петербурга» под руководством кураторов устроят световизуальное представление «Обратная сторона дворца». Оно посвящено истории сада и наследию российской музыкальной культуры. Сказочное медитативное пространство музея как сокровищницы и сада как места отдыха и переключения от шума города к собственным мыслям воплотились в двух операх Римского-Корсакова – «Садко» (1897) и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1905). Экспозиция будет выстроена в формате круговой прогулки по мультимедиа инсталляциям.

Планетарий «Лахта Центра»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Планетарий «Лахта Центра»

Линейный корабль «Полтава»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Линейный корабль «Полтава»

Световизуальное представление в Михайловском саду
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Световизуальное представление в Михайловском саду

Световизуальное представление в Михайловском саду
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Световизуальное представление в Михайловском саду

В Планетарии «Лахта Центра» пройдет выставка произведений медиахудожников из Сербии и российских регионов. Работы были созданы в рамках Арт-резиденции «Взаимосвязи» в августе 2024 года. С помощью различных форм звука и света, кино и театра, архитектуры и телевидения, науки и искусства авторы объединили современное искусство с историей и культурой Северной столицы.

В дни фестиваля петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить экскурсии по некоторым залам Эрмитажа, Русского музея, Кунсткамеры, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Петергоф», линейному кораблю «Полтава» и увидеть шедевры мирового культурного наследия, реставрация которых проходила при поддержке ПАО «Газпром». Выставочные и экскурсионные события фестиваля также состоятся и в малых музеях города.

В программу фестиваля включены новые места для культурных медиаций — туристический маршрут «Путь Петра» и смотровая площадка «Лахта Центра». Отдельное внимание уделено семейной программе. Родителей и детей ждут различные мастер-классы от художников, архитекторов, реставраторов Санкт-Петербурга.

Китайский дворец, Ораниенбаум
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Китайский дворец, Ораниенбаум

Туристический маршрут «Путь Петра»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Туристический маршрут «Путь Петра»

Церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца, Царское село
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца, Царское село

Лионский зал Екатерининского дворца в Царском Селе
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Лионский зал Екатерининского дворца в Царском Селе

В рамках деловой программы для профессионального сообщества будет организована серия дискуссий, где обсудят перспективы развития города, вопросы сохранения и интеграции накопленного культурно-исторического наследия в современность, становление креативного кластера и его вклад в развитие городских пространств, тенденции развития культурных медиаций и волонтерства в сфере культуры.  

Полная программа фестиваля «Друзья Петербурга» доступна на официальном сайте fest.spbfriends.ru.
Для бесплатного посещения мероприятий необходима предварительная регистрация.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: