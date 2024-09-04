Фестиваль «Друзья Петербурга» объявил программу: более 100 бесплатных мероприятий

В Планетарии «Лахта Центра» пройдет выставка произведений медиахудожников из Сербии и российских регионов. Работы были созданы в рамках Арт-резиденции «Взаимосвязи» в августе 2024 года. С помощью различных форм звука и света, кино и театра, архитектуры и телевидения, науки и искусства авторы объединили современное искусство с историей и культурой Северной столицы.

В дни фестиваля петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить экскурсии по некоторым залам Эрмитажа, Русского музея, Кунсткамеры, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Петергоф», линейному кораблю «Полтава» и увидеть шедевры мирового культурного наследия, реставрация которых проходила при поддержке ПАО «Газпром». Выставочные и экскурсионные события фестиваля также состоятся и в малых музеях города.

В программу фестиваля включены новые места для культурных медиаций — туристический маршрут «Путь Петра» и смотровая площадка «Лахта Центра». Отдельное внимание уделено семейной программе. Родителей и детей ждут различные мастер-классы от художников, архитекторов, реставраторов Санкт-Петербурга.