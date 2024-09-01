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Осень начинается с прохлады: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 1 сентября, город окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а на территории области кратковременные дожди местами еще пройдут. При этом после вчерашнего рекордного тепла, будет существенно холоднее.

Marina Zezelina / Shutterstock.com

«Температура воздуха +19…+21 градусов, в Ленинградской области +18…+23. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 сентября, облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, местами до +9, днем +22...+24. Атмосферное давление существенно не изменится.

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