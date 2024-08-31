Дикий виноград на стене доходного дома на Петроградке не будут демонтировать

Издание MR7 со ссылкой на пресс-службу Петроградского района пишет, что виноград срезать не планируется. «Да, действительно, была заявка на портал "Наш Санкт-Петербург". В настоящее время заявителю ответ не направлен. Уверяем жителей, что виноград будет сохранен», — уверяют в администрации.

За август этого года на портале было подано более 30 жалоб с указанием адреса Большой проспект, 65 литера А. Жильцы дома жалуются, что их пишет слишком «бдительный» квартирант. По его просьбе в августе работники уже убрали шлагбаум, потому что это, по мнению мужчины, была «конструкция, препятствующая парковке», 30 августа полностью сняли арочные ворота. И это тоже было строго по закону. Теперь, по словам одного из владельцев квартиры, во двор заходят незнакомцы в нетрезвом виде.

Напомним, что прошлым летом на улице Лизы Чайкиной рабочие повредили стену девичьего винограда во время ремонта фасада. Виноград укрепили на временных конструкциях, чтобы сохранить растения, но, когда леса убрали, местные жители обнаружили повреждения растения.