Смотровая площадка в «Лахта Центре», дополнительные «Сапсаны»: что изменится для петербуржцев в сентябре

Перекрытие съездов на КАД, окончание строительства станции метро «Горный институт» и прямые авиарейсы на Бали из Москвы: рассказываем, какие нововведения ожидают горожан в первом осеннем месяце.
Продажа ипотечного жилья
С 11 сентября заемщики с просроченным платежом по ипотеке смогут без суда и торгов продать жилье. За исключением ситуаций: если банк подал в суд на заемщика или в отношении залогодателя начата процедура внесудебного банкротства.
Для начала гражданину нужно подать в банк заявление о намерении продать жилье. Кредитор вправе самостоятельно определить минимальную цену продажи и указать счет, куда будут перечислены деньги от реализации недвижимости.
Запрет на смену тарифов
С 1 сентября операторы связи не смогут сменить тарифный план и пересмотреть услуги, включенные в пакет, без согласия клиента. При этом абонентскую плату компания по-прежнему вправе повышать в одностороннем порядке.
Обновление аптечки для водителей
В сентябре расширяют состав аптечки автомобилиста. В набор будут входить: нестерильные маски, медицинские перчатки, жгут, маска для сердечно-легочной реанимации, марлевый и эластичный бинты, лейкопластырь, ножницы хирургические и для перевязочного материала, спасательное одеяло, блокнот, маркер черного или синего цвета, инструкция для оказания первой помощи.
Ответственность застройщиков
С 1 сентября минимальный гарантийный срок при покупке недвижимости по схеме долевого строительства снижается с 5 до 3 лет. Застройщик будет уплачивать дольщику неустойку за несоблюдение сроков исполнения требований: устранить недостатки объекта, которые согласованы с контрагентом; соразмерно уменьшить цену договора; возместить расходы дольщика на исправление дефектов. За каждый день просрочки штраф составит 1/300 ключевой ставки, которая действовала в период нарушения.
Прямые авиарейсы на Бали
С 17 сентября компания «Аэрофлот» запускает прямые перелеты из Москвы в Денпасар (остров Бали). Самолеты будут летать два раза в неделю по вторникам и субботам — из Москвы, а по средам и воскресеньям — из Денпасара. С 3 октября добавят еще один, третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а обратно — по пятницам.
Смотровая площадка в «Лахта Центре»
В конце сентября обещают открыть смотровую площадку на высоте 365 метров в «Лахта Центре». Попасть на нее можно будет через вход № 13 — он находится со стороны Высотной улицы. Уже сейчас для посетителей работает спешелти-кофейня Pa Pa Power.
Благоустройство Верхнего Суздальского озера
В сентябре обещают завершить озеленение и обустройство скамеек, лежаков, раздевалок и велопарковок на Верхнем Суздальском озере.
Окончание строительства станции метро «Горный институт»
«Горный институт» достроят в сентябре, но открыть для пассажиров могут позднее. Решение о запуске примут в ГУП «Петербургский метрополитен» и озвучат позже.
Доступ к облачным подпискам
Microsoft ограничивает доступ к облачным подпискам со 2 сентября, Office 365 — 12 сентября. Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории России.
Перекрытие съездов на КАД
С 3 по 12 сентября на 18-м километре КАД полностью перекроют съезд с внешнего кольца на Выборгское шоссе в направлении Сертолова и Парголова. А с 13 по 30 сентября — переходно-скоростные полосы на въезде к Российской стекольной компании и выезде.
«Семьеведение» для детей
С 1 сентября в российских школах вводят внеурочный курс «Семьеведение», где детям расскажут, как выбирать спутника жизни или, например, плюсы и минусы проживания молодой семьи вместе с родителями. Программу могут преподавать как для 5-7 классов, так и для 8-9 классов.
Работы на территории церкви Пресвятой Троицы
До 15 сентября обещают завершить благоустройство церкви Пресвятой Троицы в Красном Селе.
Рост цен на продукты
В сентябре ожидают рост стоимости кондитерских и молочных изделий, пивных напитков и других продуктов на 5–40% из-за сохранения высокой ставки Центробанка.
Отмена платы за детский сад
С 1 сентября бесплатными станут все государственные детские сады Петербурга вне зависимости от места регистрации ребенка.
«Серебряный возраст»
С 1 сентября можно оформить карту «Серебряный возраст». Она дает право на покупку билетов в музеи за 1 рубль мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. Получить ее можно в банках-партнерах ЕКП: Сбер, ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк, ПСБ. Для заключение договора необходимо взять паспорт и СНИЛС.
Комментарии (0)