Смотровая площадка в «Лахта Центре», дополнительные «Сапсаны»: что изменится для петербуржцев в сентябре

Продажа ипотечного жилья

С 11 сентября заемщики с просроченным платежом по ипотеке смогут без суда и торгов продать жилье. За исключением ситуаций: если банк подал в суд на заемщика или в отношении залогодателя начата процедура внесудебного банкротства.

Для начала гражданину нужно подать в банк заявление о намерении продать жилье. Кредитор вправе самостоятельно определить минимальную цену продажи и указать счет, куда будут перечислены деньги от реализации недвижимости.

Запрет на смену тарифов

С 1 сентября операторы связи не смогут сменить тарифный план и пересмотреть услуги, включенные в пакет, без согласия клиента. При этом абонентскую плату компания по-прежнему вправе повышать в одностороннем порядке.

Обновление аптечки для водителей

В сентябре расширяют состав аптечки автомобилиста. В набор будут входить: нестерильные маски, медицинские перчатки, жгут, маска для сердечно-легочной реанимации, марлевый и эластичный бинты, лейкопластырь, ножницы хирургические и для перевязочного материала, спасательное одеяло, блокнот, маркер черного или синего цвета, инструкция для оказания первой помощи.

Ответственность застройщиков

С 1 сентября минимальный гарантийный срок при покупке недвижимости по схеме долевого строительства снижается с 5 до 3 лет. Застройщик будет уплачивать дольщику неустойку за несоблюдение сроков исполнения требований: устранить недостатки объекта, которые согласованы с контрагентом; соразмерно уменьшить цену договора; возместить расходы дольщика на исправление дефектов. За каждый день просрочки штраф составит 1/300 ключевой ставки, которая действовала в период нарушения.