У Фонда капремонта Петербурга сменился начальник

Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Петербурга, Евгений Петров возглавит ведомство с 29 августа. Он займет должность временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда.

Последний год на посту советника губернатора Петербурга Евгений Петров занимался жилищной сферой, деятельностью Фонда, а также курировал реставрацию объектов культурного наследия. Перед этим работал в Москве на руководящей должности в транспортном блоке, а в Ленинградской области курировал вопросы в области энергетики.

«Под новым руководством Фонд продолжит тренд на позитивные изменения и работу над ключевыми вопросами: повышение качества проводимого ремонта и платежной дисциплины собственников, усиление контроля над подрядными организациями. Напомним, в этом году перед Фондом стоят масштабные задачи по обновлению Невского проспекта и замене лифтового оборудования», — добавили в пресс-службе Фонда.