У Фонда капремонта Петербурга сменился начальник

Пост временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда займет с 29 августа Евгений Петров, советник вице-губернатора Евгения Разумишкина. В последний год Петров отвечал за капитальный ремонт и реставрацию объектов культурного наследия.
Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Петербурга, Евгений Петров возглавит ведомство с 29 августа. Он займет должность временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда.
Последний год на посту советника губернатора Петербурга Евгений Петров занимался жилищной сферой, деятельностью Фонда, а также курировал реставрацию объектов культурного наследия. Перед этим работал в Москве на руководящей должности в транспортном блоке, а в Ленинградской области курировал вопросы в области энергетики.
«Под новым руководством Фонд продолжит тренд на позитивные изменения и работу над ключевыми вопросами: повышение качества проводимого ремонта и платежной дисциплины собственников, усиление контроля над подрядными организациями. Напомним, в этом году перед Фондом стоят масштабные задачи по обновлению Невского проспекта и замене лифтового оборудования», — добавили в пресс-службе Фонда.
Ранее стало известно, что пост врио главы петербургского Фонда капремонта покинул Дмитрий Шутов, который возглавил организацию в конце 2021 года. Какую должность займет Шутов далее, не сообщается. Но чиновник в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что переходит на «новый участок работы».
«Задачи, которые стояли перед Фондом в конце 2021 года, выполнены. Удалось остановить галопирующий рост задолженности по взносам, благодаря банковскому сопровождению и обязательному страхованию мы смогли внедрить новые стандарты работы подрядных организаций. Заблаговременное проведение договорных кампаний позволило нам повысить процент исполнения краткосрочного плана до доковидных отметок», — сказал Шутов.
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