Сад-трансформер у Мариинского дворца снова появится в следующем году

В 2025 году снова собираются разбить сад-трансформер в кадках на Синем мосту.

«Люди голосуют ногами. Я проезжаю этот сад регулярно, люди там даже ночью сидят с пластиковыми стаканчиками. Разбивать ли остальные сады-трансформеры (например, в Московском и Кронштадтском районах) — вопрос. Надо смотреть, кто это будет реализовывать и обслуживать. Это колоссальная работа садовников», — рассказал председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко для «Фонтанки».

На следующий год комитет запрашивает у Смольного увеличить суммы на дополнительные потребности. В частности, 1,8 млрд рублей на программу «Петербургские дворы». Субсидия выдается муниципалитетам в размере 95% на проекты благоустройства. В следующем году также планируют потратить 7 млн рублей на содержание и ремонт уличных часов. Около 100 (67 из них записали в доппотребности) на содержание произведений монументального искусства.