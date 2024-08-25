Солнце, тепло и ветер: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник местами возможны кратковременные дожди и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 августа, переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем — повышаться.