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У Мариинского театра нашли женское надгробие середины XIX века

Половина могильного камня была поребриком. Подобная практика существовала в Ленинграде в первой половине XX века. Тогда надгробия использовали для утилитарных нужд.

фото: Whatiscemetery
фото: Whatiscemetery

Могильный камень обнаружили случайные прохожие. Позже они отправили фотографии  автору проекта о кладбищах Маргарите Николаевой. Судя по надписям на плите, надгробие находилось на могиле женщины, родившейся в 1777 году и скончавшейся в 1857-м.

«Прислали половину надгробия, ставшего поребриком, я оказалась недалеко, как и ребята, которые загрузили горе-находку в машину и отвезли на Митрофаньевское», — написала автор проекта Whatiscemetery.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские рабочие нашли двухсотлетнюю монету во время рубки дерева.

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