У Мариинского театра нашли женское надгробие середины XIX века

Могильный камень обнаружили случайные прохожие. Позже они отправили фотографии автору проекта о кладбищах Маргарите Николаевой. Судя по надписям на плите, надгробие находилось на могиле женщины, родившейся в 1777 году и скончавшейся в 1857-м.

«Прислали половину надгробия, ставшего поребриком, я оказалась недалеко, как и ребята, которые загрузили горе-находку в машину и отвезли на Митрофаньевское», — написала автор проекта Whatiscemetery.

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