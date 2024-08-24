Дождь и холод: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19, такие значения на 3-4 ниже климатической нормы. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В субботу кратковременные дожди и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 августа, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, в пригородах местами до +11, днем +24...+26. Атмосферное давление будет повышаться.