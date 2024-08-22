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В центре Выборга обрушилась набережная

Обвалился участок со стороны ГК Дружба. Это уже второй случай обрушения за это лето.

Несмотря на то, что власти района ограждают аварийный участок, сооружения постоянно ломают.

«Свободный доступ к этому месту ограничен уже несколько лет, установлены металлические ограждения, размещены таблички, предупреждающие об опасной зоне. Территория не проходная, находится «на отшибе» — там нет туристических и пешеходных маршрутов», — отметили в администрации Выборгского района.

Набережную признали аварийной в 2023 году. Сейчас ищут источники финансирования ремонта городских набережных. Общую стоимость реконструкции всей набережной оценивают в 4 млрд рублей.

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