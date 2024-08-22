В центре Выборга обрушилась набережная

Несмотря на то, что власти района ограждают аварийный участок, сооружения постоянно ломают.

«Свободный доступ к этому месту ограничен уже несколько лет, установлены металлические ограждения, размещены таблички, предупреждающие об опасной зоне. Территория не проходная, находится «на отшибе» — там нет туристических и пешеходных маршрутов», — отметили в администрации Выборгского района.

Набережную признали аварийной в 2023 году. Сейчас ищут источники финансирования ремонта городских набережных. Общую стоимость реконструкции всей набережной оценивают в 4 млрд рублей.