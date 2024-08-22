КГИОП рассмотрит вопрос по сохранению зданий Фарфоровского поста

«Вопрос о комплексе зданий Фарфоровского поста планируется вынести на рассмотрение совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга осенью», — сообщили в КГИОП для «Фонтанки».

Экспертиза должна доказать, обосновано ли включение зданий Фарфоровского поста в Единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ, а также определить категорию историко-культурного значения объекта. Сейчас здания входят в список выявленных памятников.

Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) выступила градозащитница, председатель Петроградского местного отделения общества охраны памятников Людмила Семыкина. Автором экспертизы выступает главный специалист-архитектор ГБУК «Новгородское научно–реставрационное управление» Ольга Коваленко.

«Законодательством количество ГИКЭ выявленного объекта культурного наследия не ограничено. Заказчиком ГИКЭ может выступать любое физическое или юридическое лицо», — пояснили в комитете.

Фарфоровский пост является историческим кварталом в Петербурге, который тянется вдоль Московской железной дороги в Невском районе. В него входят двух и трехэтажные дома, датированные XX веков постройки. Ранее собирались изымать квартиры, однако в феврале 2023 года семь зданий получили статус выявленных памятников.

Напомним, здания Фарфоровского поста в Петербурге собираются передвинуть для строительства ВСМ. Ранее комплекс зданий включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Дома с таким статусом запрещено сносить, но в акте государственной экспертизы в разделе «Особенности охраны объекта» сказано, что кирпичные строения можно «передвинуть», освободив таким образом место «для прокладки новых железнодорожных путей».