Работы на дорогах Петербурга ограничат движение для автомобилистов в трех районах города

Так, с 22 по 31 августа движение ограничат на Лермонтовском проспекте от 12-й Красноармейской улицы до 11-й Красноармейской.

В Выборгском районе с 22 по 30 августа введут ограничения на перекрестке улицы Гидротехников, Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта. На севере города планируют модернизировать оборудование для светофоров.

С 22 августа начнут ремонт дороги на Володарском мосту, который продлится до 2 сентября, отметили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С 23 августа по 2 сентября ограничат движение транспорта по Гамбургской площади, включая пересечения с Софийской улицей и проспектом Славы.

С 23 августа по 15 октября введут ограничения для транспорта по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до улицы Константина Заслонова, включая перекрестки, съезды и боковой проезд набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до Атаманской улицы.

Также с 23 августа по 6 сентября ограничат движение по Большеохтинскому мосту. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. Проезд будет затруднен в том числе на съездах на Синопскую набережную, Тульскую улицу, Малоохтинскую набережную, Комаровский проезд.