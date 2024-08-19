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Собрать «панельку» и создать спекулятивный дизайн: в Петербурге пройдет фестиваль о городе и для города «Думаю, нам сюда»

За два дня (24 и 25 августа) команда проекта «Станция Озерки» совместно с библиотеками Выборгского района проведут экскурсии, сайт-специфик спектакли, лекции от исследователей архитектуры и урбанистов. В фестивале среди спикеров будут, кандидат наук, автор телеграм-канала «Клизма романтизма» Александр Семенов, урбанист архитектурного бюро KLAUZURA Дмитрий Бумагин и другие.

Пресс-служба библиотечной системы Выборгского района

Фестиваль «Думаю, нам сюда» посвящен современным городским практикам. Лекторы и спикеры расскажут, как меняют город низовые инициативы и какой вклад в исследование города можете внести жители. Событие пройдет в библиотеке, расположенной в дачном доме конца XIX века на берегу Нижнего Суздальского озера.  

В программе фестиваля будут экскурсии, сайт-специфик спектакли, лекции от исследователей архитектуры и урбанистов. В фестивале среди спикеров будут, кандидат наук, автор телеграм-канала «Клизма романтизма» Александр Семенов, урбанист архитектурного бюро KLAUZURA Дмитрий Бумагин, искусствовед Анна Контуашвили, магистр филологии, исследовательница визуальной поэзии и русского рэпа Софья Ткачук и другие.

На мероприятии расскажут, как меняют город низовые инициативы и какой вклад в исследование города можете внести жители. На территории библиотеки разместят интерактивную зону, где можно создать собственную «панельку», заняться спекулятивным дизайном, создав свой идеальный спальник, поучаствовать в коллективном создании арт-объекта и многое другое.

Фестиваль «Думаю, нам сюда» пройдет в библиотечном центре «Старт» (Елизаветинская ул. 8) 24 и 25 августа. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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