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Вероятность осадков невелика: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 18 августа, в городе за погоду будет отвечать гребень антициклона, так что вероятность осадков там невелика и прохладнее - +21…+23 градусов, что, впрочем, близко к средним многолетним показателям.

FOTOGRIN/shutterstock

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +21…+23 градусов, в Ленинградской области +19…+24. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 августа, ночью переменная облачность, днем облачно. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью южных направлений слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, в пригородах местами до +9, днем +20...+22. Атмосферное давление существенно не изменится.

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