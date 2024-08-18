Вероятность осадков невелика: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +21…+23 градусов, в Ленинградской области +19…+24. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 августа, ночью переменная облачность, днем облачно. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью южных направлений слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, в пригородах местами до +9, днем +20...+22. Атмосферное давление существенно не изменится.