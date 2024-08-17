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Холодный фронт: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 17 августа, синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который вытянется по территории региона в широтном направлении. Он станет причиной кратковременных дождей, что вместе с плотными облаками, ограничит приток солнечного тепла.

dimbar76/shutterstock

«Температура воздуха +21…+23 градусов, в Ленинградской области +20…+25. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье преимущественно без осадков и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа, Ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем — повышаться.

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