Холодный фронт: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +21…+23 градусов, в Ленинградской области +20…+25. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье преимущественно без осадков и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа, Ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем — повышаться.