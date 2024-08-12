В центре Петербурга произошло обрушение части дома на Гороховой улице

Как сообщили в прокуратуре Центрального района, ведомство проводит проверку по факту обрушения, сотрудники выясняют причины инцидента, оценивают соблюдение законодательства при проведении работ и проверяют соблюдение жилищных норм.

Сообщается, что помещение, где разрушился потолок, нежилое.

Многоквартирный дом на Гороховой улице, 46, следуя из данных портала «Наш Петербург», построили в 1798 году. Он находится в управлении ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района».

Напомним, в начале августа жилой дом начала XX века частично обрушился на Петроградской. Речь идет о здании №44 на Малом проспекте П.С., где проводили ремонтные работы. Накануне из-за этого в сооружении пол отслоился от стены.