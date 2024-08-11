В дореволюционном доме на улице Ленина вместо окна вырубили входную дверь

«На сайте КГИОП нет документа о согласовании работ, нет необходимой государственной экспертизы! Зато есть сомнения в том, что собственник помещения получил 100% согласия жителей этого дома, что обязательно требуется для подобных изменений фасада», — говорится в в градозащитном Telegram-чате «Sos снос чат».

Дом на Петроградской стороне для купца второй гильдии Фёдора Рыбина возвели в 1909-1910 годах по проекту архитектора Павла Светлицкого. Лицевой фасад дома выполнен в стиле неоклассицизма с центрально-симметричной трёхчастной композицией, об античной архитектуре напоминает лепка: греческий меандр, розетки, гирлянды, амфоры. Интерьеры решены в стиле эклектики с элементами модерна.

В этом месяце на Петроградской стороне жилой дом начала XX века частично обрушился из-за ремонтных работ, которые там проходили.