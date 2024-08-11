Циклон останется: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 августа, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, в окрестностях до +10, днём +19...+21. Атмосферное давление будет повышаться.