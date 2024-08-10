Похолодание с дождями: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +19…+21 градусов, в Ленинградской области +18…+23. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +18…+20 градусов», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днём +18...+20. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — мало изменится.