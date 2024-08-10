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Похолодание с дождями: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 10 августа, после самой теплой ночи с начала месяца, днем город попадет под влияние североатлантического циклона «Отилия», и связанного с ним холодного атмосферного фронта. В такой ситуации облаков в небе будет много, прошумят дожди, местами возможны грозы, что заметно ограничит дневной прогрев.

Vera Volkova/shutterstock

«Температура воздуха +19…+21 градусов, в Ленинградской области +18…+23. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +18…+20 градусов», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днём +18...+20. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — мало изменится.

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