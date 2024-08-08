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Обрушилась часть здания на «Красном треугольнике»

На территории заброшенного завода на набережной Обводного канала обрушился переход, соединявший два здания. Никто не пострадал, на месте работают сотрудники прокуратуры.

Сведений о пострадавших не поступало. ЧП произошло ночью, поэтому удалось обойтись без жертв. Очевидцы сообщают, что под переходом находится вход в бизнес-центр.

На месте работает прокуратура Адмиралтейского района. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории «Красного треугольника».

Напомним, что в начале 2023 года завод «Красный треугольник» признали объектом культурного наследия регионального значения. Охранный статус получили 50 корпусов и 11 переходов-галерей. Однако в состав объекта культурного наследия не стали вносить 19 заводских корпусов.

Недавно в Петербурге уже происходило обрушение. Жилой дом начала XX века частично обрушился на Петроградской. Речь идет о здании №44 на Малом проспекте П.С., где проводили ремонтные работы. Накануне из-за этого в сооружении пол отслоился от стены.

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