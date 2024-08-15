Как команда «Подписных экскурсий» запустила прогулки по Петербургу (в планах — книга «Истории петербургских дач и их жителей»!)

Екатерина Блатова

Сотрудница краеведческого отдела «Подписных изданий», куратор «Подписных экскурсий»:

«До работы в “Подписных изданиях” каждый из нашего краеведческого трио организовывал прогулки по Петербургу. В 2022 году на фоне общего интереса решили объединить усилия и придумали “Подписные экскурсии”. Это культурно-социологические прогулки, где мы не только рассказываем про историю печатного слова и людей вокруг, но и показываем артефакты времени — старинные книги, журналы, открытки (на рождественский маршрут приносим дореволюционную мороженицу!). У нас уже есть три направления: Петроградская, Коломна, Литейный. Следующий маршрут будет посвящен культуре детского чтения на Васильевском острове.

Проект растет: я и еще два автора “Подписных экскурсий” Глеб Дуганов и Александр Гачков предложили фотографу Антону Акимову выпустить совместную книгу “Истории петербургских дач и их жителей”. Скоро будет полгода, как мы собираем материал, посещаем разные дачи в пригородах и Ленобласти: от Зеленогорска и Петергофа до Выборга и Лампова (недавно побывали в старообрядческом доме!). Работу над изданием планируем закончить к концу 2025 — началу 2026 года».