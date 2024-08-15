Как команда «Подписных экскурсий» запустила прогулки по Петербургу (в планах — книга «Истории петербургских дач и их жителей»!)

Сотрудники краеведческого отдела «Подписных изданий» (и магистранты Европейского университета!) Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков запустили культурно-социологические прогулки по Коломне и Литейной части, а в начале августа презентовали новый маршрут о судьбе раннесоветской литературы на Петроградской стороне. Всем быть!
Слева направо: сотрудники краеведческого отдела «Подписных изданий» Александр Гачков, Глеб Дуганов, Екатерина Блатова и фотограф Антон Акимов. (Все вместе — соавторы книги «Истории петербургских дач и их жителей»)
«От Клочкова до Гачкова: букинистический мир Литейной части»
Что и где читали в Петербурге до революций, как функционировали книжные магазины, открытие «Подписных изданий» и жизнь библиофилов: экскурсия посвящена литературной жизни Петербурга XIX–XX веков — от типографий до букинистических лавок и издательств.
18, 25 августа
«Литературные верфи Петербурга: Коломна на книжной карте города»
Истории из жизни символистов и футуристов, художников и переводчиков, полюбивших район в начале XX века от малоизвестной переводчицы «Эдды» до Александра Блока, который любил кататься на американских горках в местном луна-парке.
17, 24, 31 августа
«Тонущий Петербург: судьба раннесоветской литературы на Петербургской стороне»
Составляем собственную литературную карту Петроградской стороны первой трети XX века: первое издательство русских футуристов «Журавль», писатели Борис Житков и Леонид Липавский, сообщество обэриутов (Даниил Хармс, Александр Введенский!).
17, 25, 31 августа
Книга «Истории петербургских дач и их жителей»
Сотрудница краеведческого отдела «Подписных изданий», куратор «Подписных экскурсий»:
«До работы в “Подписных изданиях” каждый из нашего краеведческого трио организовывал прогулки по Петербургу. В 2022 году на фоне общего интереса решили объединить усилия и придумали “Подписные экскурсии”. Это культурно-социологические прогулки, где мы не только рассказываем про историю печатного слова и людей вокруг, но и показываем артефакты времени — старинные книги, журналы, открытки (на рождественский маршрут приносим дореволюционную мороженицу!). У нас уже есть три направления: Петроградская, Коломна, Литейный. Следующий маршрут будет посвящен культуре детского чтения на Васильевском острове.
Проект растет: я и еще два автора “Подписных экскурсий” Глеб Дуганов и Александр Гачков предложили фотографу Антону Акимову выпустить совместную книгу “Истории петербургских дач и их жителей”. Скоро будет полгода, как мы собираем материал, посещаем разные дачи в пригородах и Ленобласти: от Зеленогорска и Петергофа до Выборга и Лампова (недавно побывали в старообрядческом доме!). Работу над изданием планируем закончить к концу 2025 — началу 2026 года».
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