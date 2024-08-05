Жилой дом начала XX века частично обрушился на Петроградской

Доходный дом Шталей на Малом проспекте Петроградской стороны был построен в самом начале XX века в стиле эклектика. В 1909 году там находился кинотеатр «Звездочка». В воскресенье в здании разрушился каменный дымоход на крыше. Конструкция вначале треснула, а затем обрушилась, часть кирпичей упала вниз. Из здания эвакуировали порядка 30 жильцов, которых разместили на территории школы № 51.

«По указанному адресу специалисты подрядной организации Фонда капитального ремонта проводили работы. В их ходе произошло отслоение пола от стены», — сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.