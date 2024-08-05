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Жилой дом начала XX века частично обрушился на Петроградской

Речь идет о здании №44 на Малом проспекте П.С., где проводили ремонтные работы. Накануне из-за этого в сооружении пол отслоился от стены.

Доходный дом Шталей на Малом проспекте Петроградской стороны был построен в самом начале XX века в стиле эклектика. В 1909 году там находился кинотеатр «Звездочка». В воскресенье в здании разрушился каменный дымоход на крыше. Конструкция вначале треснула, а затем обрушилась, часть кирпичей упала вниз. Из здания эвакуировали порядка 30 жильцов, которых разместили на территории школы № 51.

«По указанному адресу специалисты подрядной организации Фонда капитального ремонта проводили работы. В их ходе произошло отслоение пола от стены», — сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина. 

В ночь на понедельник, 5 августа, разрушение затронуло все этажи: деформировалась крыша, сместились перекрытия, а обломки стен выпали из окон наружу. По данным 78.ru, здание не будут сносить — его планируют восстанавливать. По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

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