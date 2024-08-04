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Кратковременные дожди: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 4 августа, погоду в городе продолжит формировать обширный циклонический вихрь «Кирсти», появившийся над регионом еще в самом начале недели. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера с грозами.

Darya Kaufman / Shutterstock.com

«Сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +21…+23 градусов, в Ленинградской области +19…+24. Ветер западной четверти 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 августа, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

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