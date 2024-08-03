Грозы вернулись: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье местами кратковременные дожди и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 августа, Облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет слабо повышаться.