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Грозы вернулись: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 3 августа, город останется под влиянием тыловой части циклона. Несмотря на значительный срок существования, а появился этот циклона на территории европейской России еще в понедельник, он и сегодня продолжит вызывать в регионе дожди, которые местами будут переходить в грозовое состояние.

Sergey SERCH/shutterstock

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье местами кратковременные дожди и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 августа, Облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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