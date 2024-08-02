Погодный рекорд июля: солнце в Петербурге светило 31 (!) день

«Месяц порадовал теплом, всего 6 дней были с температурой ниже нормы. Даже в жарком 2021 году ниже нормы было 7 дней. И хотя среднемесячная температура этого июля в Санкт-Петербурге не самая высокая в этом веке, но выше +20 градусов, а это очень тепло и, конечно, выше нормы», — отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Кроме этого, сильной жары не было: лишь два дня были с температурой, превышающей 30 градусов, а 1 июля был установлен рекорд — столбики термометров +33 градуса, что не часто бывает в городе.

«Что удивило, так это солнце, думал, в последние дни месяца его не будет, но оно светило 31 день, хотя в отдельные дни совсем мало. А вот по общему количеству часов мы уступили в этом июле даже 2022 и 23 годам, не говоря уж о 2021 годе с его 356 часами», — добавил Колесов.

Синоптик также рассказал, что осадков в последней декаде июля было очень мало, они выпали все за 21 день месяца. При этом большая часть осадков в последние дни месяца просто не попадала на центральную метеостанцию, хотя по городу они отмечались.