Запрет на парковку самокатов, увеличение рейсов в Стамбул и завещание цифровых рублей: что изменится для петербуржцев в августе

Закрытие Ленинградского вокзала на реконструкцию

Ленинградский вокзал в Москве с 11 августа закрывают на реконструкцию — она нужна, чтобы интегрировать вокзал в систему метро. Все поезда, в том числе «Сапсаны», продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится. Кассами и залами ожидания можно будет воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах. Имейте в виду при планировании поездок в столицу.