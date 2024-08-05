Запрет на парковку самокатов, увеличение рейсов в Стамбул и завещание цифровых рублей: что изменится для петербуржцев в августе

Открытие Жемчужного пляжа и временная приостановка приема документов в консульстве Болгарии: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения горожан ждут в последнем летнем месяце.
Запрет на парковку электросамокатов
С 1 августа власти Петербурга запрещают парковать электросамокаты в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском, Василеостровском районах города.
Цифровое наследство
С 1 августа россиянам разрешают оставлять цифровые рубли в наследство. Порядок передачи виртуальной валюты пока неопубликован.
Закрытие Ленинградского вокзала на реконструкцию
Ленинградский вокзал в Москве с 11 августа закрывают на реконструкцию — она нужна, чтобы интегрировать вокзал в систему метро. Все поезда, в том числе «Сапсаны», продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится. Кассами и залами ожидания можно будет воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах. Имейте в виду при планировании поездок в столицу.
Уведомления на «Госуслугах»
С 1 августа процесс рассмотрения всех муниципальных и государственных заявок можно отслеживать онлайн, даже если человек обратился в какой-либо орган власти лично. Информацию можно найти в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Увеличение количество рейсов в Стамбул
Компания Turkish Airlines с 1 августа и до конца летнего расписания запускает дополнительные рейсы из Петербурга в Стамбул. Из аэропорта Пулково самолеты теперь будет вылетать с понедельника по субботу в 01:35.
Судебная экспертиза по предоплате
С 1 августа назначать судебную экспертизу можно только после ее предоплаты на депозит суда той стороной, которая заявила соответствующее ходатайство.
Жемчужный пляж
Новые дорожки, навесы, столики с уличными зонтами и лежаки, детские площадки и кабинки для переодевания: обновленный Жемчужный пляж откроют в начале августа.
Приостановка приема документов в консульстве Болгарии
Консульство Болгарии в Петербурге временно не принимает документы на краткосрочную туристическую визу С — процедуру возобновят 12 августа. Ограничения могут быть связаны с переходом на новое программное обеспечение.
Перевозки грузов
С 1 августа в России начинают тестировать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, которая будет учитывать все грузоперевозки и при этом позволит обходить санкции. Система позволяет обмениваться документами с торговыми партнерами за пределами страны — из Китая, Индии, Центральной Азии. Пока можно добровольно присоединиться к программе, тест действует до начала июня следующего года.
Запись разговоров с должниками
С 5 августа МФО и кредитные организации должны записывать разговоры и сообщения с должниками. Перед началом диалога, представители компании обязаны предупредить об этом собеседника. Храниться такие аудиозаписи должны не менее трех лет.
Расширение полномочий муниципальных депутатов
Со 2 августа муниципальные депутаты смогут утверждать или согласовывать назначения заместителей главы администрации, руководителей ее отраслевых или территориальных органов.
Разрешение на въезд в Израиль
С 1 августа всем россиянам при поездках в Израиль нужно запрашивать разрешение на въезд. Оформить это нужно за 48 часов до въезда в страну на сайте. Стоимость — 25 шекелей (около 570 рублей по курсу валют на 31 июля). Безвизовый режим остается в силе.
Запрет на экспорт бензина
С 1 августа начинает действовать запрет на экспорт бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок топлива.
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