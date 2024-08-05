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Запрет на парковку самокатов, увеличение рейсов в Стамбул и завещание цифровых рублей: что изменится для петербуржцев в августе

Открытие Жемчужного пляжа и временная приостановка приема документов в консульстве Болгарии: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения горожан ждут в последнем летнем месяце. 

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Запрет на парковку электросамокатов

С 1 августа власти Петербурга запрещают парковать электросамокаты в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском, Василеостровском районах города.

Цифровое наследство

С 1 августа россиянам разрешают оставлять цифровые рубли в наследство. Порядок передачи виртуальной валюты пока неопубликован. 

Закрытие Ленинградского вокзала на реконструкцию

Ленинградский вокзал в Москве с 11 августа закрывают на реконструкцию — она нужна, чтобы интегрировать вокзал в систему метро. Все поезда, в том числе «Сапсаны», продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится. Кассами и залами ожидания можно будет воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах. Имейте в виду при планировании поездок в столицу. 

Уведомления на «Госуслугах»

С 1 августа процесс рассмотрения всех муниципальных и государственных заявок можно отслеживать онлайн, даже если человек обратился в какой-либо орган власти лично. Информацию можно найти в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Kseniia Zagrebaeva /

Увеличение количество рейсов в Стамбул

Компания Turkish Airlines с 1 августа и до конца летнего расписания запускает дополнительные рейсы из Петербурга в Стамбул. Из аэропорта Пулково самолеты теперь будет вылетать с понедельника по субботу в 01:35. 

Судебная экспертиза по предоплате

С 1 августа назначать судебную экспертизу можно только после ее предоплаты на депозит суда той стороной, которая заявила соответствующее ходатайство. 

Жемчужный пляж

Новые дорожки, навесы, столики с уличными зонтами и лежаки, детские площадки и кабинки для переодевания: обновленный Жемчужный пляж откроют в начале августа. 

Приостановка приема документов в консульстве Болгарии

Консульство Болгарии в Петербурге временно не принимает документы на краткосрочную туристическую визу С — процедуру возобновят 12 августа. Ограничения могут быть связаны с переходом на новое программное обеспечение. 

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Перевозки грузов 

С 1 августа в России начинают тестировать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, которая будет учитывать все грузоперевозки и при этом позволит обходить санкции. Система позволяет обмениваться документами с торговыми партнерами за пределами страны — из Китая, Индии, Центральной Азии. Пока можно добровольно присоединиться к программе, тест действует до начала июня следующего года.

Запись разговоров с должниками 

С 5 августа МФО и кредитные организации должны записывать разговоры и сообщения с должниками. Перед началом диалога, представители компании обязаны предупредить об этом собеседника. Храниться такие аудиозаписи должны не менее трех лет.

Расширение полномочий муниципальных депутатов

Со 2 августа муниципальные депутаты смогут утверждать или согласовывать назначения заместителей главы администрации, руководителей ее отраслевых или территориальных органов.

Разрешение на въезд в Израиль

С 1 августа всем россиянам при поездках в Израиль нужно запрашивать разрешение на въезд. Оформить это нужно за 48 часов до въезда в страну на сайте. Стоимость — 25 шекелей (около 570 рублей по курсу валют на 31 июля). Безвизовый режим остается в силе.

Запрет на экспорт бензина

С 1 августа начинает действовать запрет на экспорт бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок топлива. 

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