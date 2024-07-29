«Подписные экскурсии» представили новый маршрут в рамках августовской программы

В рамках третьего маршрута команда проекта вернется на родную Литейную часть Петербурга — расскажут о жизни типографий, букинистических лавок и издательств. Экскурсию «От Клочкова до Гачкова: букинистический мир Литейной части» можно посетить 4, 10, 18 и 24 августа.

Ознакомиться с программой и выбрать дату можно здесь.

16+