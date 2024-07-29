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«Подписные экскурсии» представили новый маршрут в рамках августовской программы

Отправляемся на познавательные и нескучные прогулки по кулуарным, букинистическим и мистическим местам Петербурга вместе с краеведами Катей Блатовой, Глебом Дугановым и Александром Гачковым.

izdaniya / «Подписные издания»

Команда сотрудников книжного гиганта «Подписные издания» подготовили программу традиционных краеведческих экскурсий на август, среди них новый маршрут — прогулка по Петроградской стороне затронет литературный мир Петербурга в революционную эпоху 1917 года. Маршрут «Тонущий Петербург: судьба раннесоветской литературы на Петроградской стороне» можно посетить 3, 11, 17 и 25 августа.

izdaniya / «Подписные издания»

Второй точкой притяжения станет Коломна, где «Подписные экскурсии» проведут интеллектуальный променад, посвященный окраинной литературе начала XX века. Посетить экскурсию можно 3, 11, 17 и 25 августа.

izdaniya / «Подписные издания»

В рамках третьего маршрута команда проекта вернется на родную Литейную часть Петербурга — расскажут о жизни типографий, букинистических лавок и издательств. Экскурсию «От Клочкова до Гачкова: букинистический мир Литейной части» можно посетить 4, 10, 18 и 24 августа.

Ознакомиться с программой и выбрать дату можно здесь.

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