В Ленобласти осталось только 8 пригодных мест для купания

В Ленобласти искупаться можно только в шести районах. Речь идет о Павловском озере в Бокситогорске (Бокситогорский район), Раздолинском озере в посёлке Сосново (Приозерский район) и озере Омчино в Луге (Лужский район), реке Свирь в Лодейном Поле (Лодейнопольский район), реке Шингарка в деревне Низино, Финском заливе в посёлке Большая Ижора (Ломоносовский район), реке Тихвинка в Тихвине и озере Царицыно в Царицыно (Тихвинский район).

В Петербурге пригодным для купания признали только 2-е Суздальское озеро. Остальные водные акватории на территории 23 проверенных пляжей не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Без паники: выходные продолжаются! Запрыгиваем в последний уикенд-вагон и идем сегодня на фестиваль уличных театров в ЦПКиО и «Петербургскую ярмарку» в стиле «Алисы в Стране Чудес» в «Севкабель Порту», смотрим спектакль «Женщины Есенина» (привозит МХАТ!) и танцперформанс «{NOW}» Ксении Бурмистровой, а также гуляем по Коломне — вместе с командой экскурсоводов «Подписных изданий». Больше идей, чем заняться в Петербурге в воскресенье, собрали в нашем дайджесте.