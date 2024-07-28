Короткие дожди охладят Петербург: вот прогноз синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 28 июля, приближающийся с запада холодный атмосферный фронт прикроет город грядой кучево-дождевых облаков, вызывая в регионе кратковременные дожди, на востоке местами переходящими в грозовое состояние, и начнет постепенно ограничивать приток солнечного тепла.
«Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди и +22…+24.», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июля, ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачная с прояснениями погода, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью восточный, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.
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