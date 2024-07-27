Петербург возглавил список российских городов по экоиндексу

Позицию формирует сумма баллов, набранных в каждой из шести направлений исследования. Чем больше балл, тем выше место в рейтинге. Увидеть позицию города можно как в итоговом индексе, так и отдельно в каждом направлении. Северная столица заняла первое место и в общем рейтинге, и отдельно в направлении доступности водных объектов. Во многом этому поспособствовали многочисленные обустроенные набережные каналов и рек. Такие данные следуют из исследования аналитиков сервиса 2ГИС и экспертов Научного центра Smart Urban Nature РУДН.

Город занимает третье место в направлении развития велоинфраструктуры во многом за счёт большого количества мест на парковках (1000 мест на 100 тысяч жителей). По абсолютной протяжённости дорожек Санкт-Петербург на втором месте (более 150 км), больше только в Москве.

Свое самочувствие жители Санкт-Петербург оценили всего на несколько десятых балла меньше, чем жители Москвы.

Ранее мы писали о том, что Петербург занял 162 место в рейтинге самых дорогих городов планеты.