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В Петербурге уложили асфальт с ароматом клубники

Укладку смесью с запахом ягод провели во время ремонта дороги Псковской улицы в Адмиралтейском районе Петербурга. Правда, аромат чувствуется только при проведении работ. 

«Летучие соединения, выделяющиеся из обычного горячего асфальта, не опасны для здоровья человека, однако имеют нефтяной запах. Дорожники к нему привыкли, но жителям он иногда доставляет дискомфорт», — заявили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

Ароматизатор для асфальтобетонной смеси изготовлен отечественным производителем. Эта добавка полностью натуральна и может быть использована даже в пищевом производстве. Дорожные рабочие также отмечают комфорт при работе с материалом. После охлаждения смеси аромат становится незаметным.

Работы на Псковской улице пройдут от Лоцманской улицы до Дровяного переулка. А «ароматный асфальт» здесь уложат на небольшом участке в рамках эксперимента.

Напомним, что ранее ароматизированная асфальтобетонная смесь была опробована в 2019 году при устройстве дорожного полотна проезжей части на Белоостровской улице, а тремя годами позднее – в Ленинградской области в районе садоводства им. Морозова.

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