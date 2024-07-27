В Петербурге уложили асфальт с ароматом клубники

«Летучие соединения, выделяющиеся из обычного горячего асфальта, не опасны для здоровья человека, однако имеют нефтяной запах. Дорожники к нему привыкли, но жителям он иногда доставляет дискомфорт», — заявили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ароматизатор для асфальтобетонной смеси изготовлен отечественным производителем. Эта добавка полностью натуральна и может быть использована даже в пищевом производстве. Дорожные рабочие также отмечают комфорт при работе с материалом. После охлаждения смеси аромат становится незаметным.

Работы на Псковской улице пройдут от Лоцманской улицы до Дровяного переулка. А «ароматный асфальт» здесь уложат на небольшом участке в рамках эксперимента.

Напомним, что ранее ароматизированная асфальтобетонная смесь была опробована в 2019 году при устройстве дорожного полотна проезжей части на Белоостровской улице, а тремя годами позднее – в Ленинградской области в районе садоводства им. Морозова.