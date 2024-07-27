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Смена жары на ливни с грозами: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 27 июля, приближающийся с запада холодный фронтальный раздел начнёт вносить в атмосферу над городом признаки неустойчивости, что вместе с активным прогревом приведет к образованию в послеполуденные часы очагов кучево-дождевых облаков, которые, в свою очередь, станут причиной локальных и кратковременных дождей, и гроз.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье кратковременные дожди, грозы и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля, переменная облачность. В начале ночи и во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +23...+25. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

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