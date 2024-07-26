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В Смольном посоветовали не выходить лишний раз из-за сегодняшней жары

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности в ближайшие сутки из-за очень высокой температуры воздуха. Особый режим вводится с 16:00 до 20:00.

Nikitin111162/shutterstock

Городские власти сослались на данные Росгидрометцентра, согласно которым в указанные часы в городе будет экстремально жарко. Такая погода может быть потенциально опасной. «Правительство Санкт-Петербурга просит жителей и гостей города соблюдать правила поведения в жару – следить за своим состоянием, пить больше воды, избегать длительного нахождения на открытом солнце, увлажнять помещение, стараться не выходить на улицу без особой необходимости в самое жаркое время, особенно если есть проблемы со здоровьем», — говорится в сообщении администрации города.

В региональном управлении МЧС предупредили, что в пятницу, 26 июля, в городе сохранится высокая температура воздуха до +30 градусов. Ночью возможен небольшой дождь, температура опустится до +18…20 градусов.

Такая жара на выходных сменится «репетицией осени». Синоптики, заявили, что в субботу и воскресенье в город придут ливни с грозами, а температура опустится ниже 20 градусов.

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