В выходные Петербург ждет репетиция осени

«Но основное действо развернётся в понедельник. В прогнозе на этот день сильные дожди, ветер порывами до 20 метров в секунду и температура не выше 17-19 градусов. Словом, первая репетиция осени», — пишет в своем Telegram-канале синоптик Александр Шувалов.

Причиной перемен станет циклон, который сформируется в субботу на севере Германии. Уже в понедельник он наберёт силу и окажется над Прибалтикой. Раскаты грозы прогремят в субботу, 27 июля.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 июля, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер ночью переменный, днем западных направлений слабый. Температура воздуха ночью +16...+18 гр., днем +28...+30 гр., на побережье Финского залива местами до +26 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.