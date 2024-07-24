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В Петербурге планируют возродить «балаганы»

По задумке идеолога возрождения исторических увеселительных мероприятий, ресторатора Андрея Перцева, балаганы от существующих ярмарок будут отличаться длительностью, кухней и зрелищами.

Картина Б.М. Кустодиева «Балаганы»/Русский музей

«‎Балаганы – это образно. Соответствующий проект уже подготовлен. Надеюсь, что в осеннюю сессию мы к этому вопросу вернемся и примем», — заявил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов «Петербургскому дневнику».

По заявлению идеолога проекта «балаганы» — это ярмарочная история, с участием уличных театров, длиною в три-шесть месяцев в году.  «Это действительно исторически признанное жителями страны мероприятие. Это как маленькие праздники выходного дня. Нужно понимание, каким критериям балаган должен удовлетворять, какие требования нужны для организаторов. И уже их обсудить», – рассказал председатель профильной комиссии ЗакСа по инвестициям Дмитрий Панов.

«Мы знаем многие страны, в которых фуд-траки можно повсеместно ставить. Думаю, что Комитет имущественных отношений поможет нам составить четкую карту, где можно будет располагать фуд-траки, чтобы они выглядели комфортно и не нарушали спокойствие жителей», – заключил Панов.

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