Скаутов-«штраферов» все больше: за пользователями электросамокатов в Петербурге следят кикшеринговые патрули

Скауты не только переносят самокаты на специальные парковки, но и активно взаимодействуют с местными жителями, напоминая им правила парковки и подсказывая ближайшие парковочные зоны. Они также фиксируют нарушения ПДД, предупреждают о штрафах и передают заявки в компании.

В начале недели скауты были замечены в Петербурге: возле станций метро «Дыбенко» и «Беговая» они выписали около 100 штрафов за неправильную парковку в размере 500 рублей.

За что могут остановить? Например, за езду вдвоем и неспешивание на пешеходных переходах. Как пишут «Известия», за езду в нетрезвом виде придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч, за передачу самоката ребенку — 10 тысяч. По ряду нарушений добавляется и блокировка аккаунта — она может быть пожизненной или сезонной.

Напомним, ранее стало известно о том, что кикшеринговые сервисы хотели вложиться в развитие инфраструктуры для электросамокатов, но получили отказ. Объем вложений на старте проекта оценивался в 50 млн рублей, а к 2030 году вырос бы до 500 млн. Однако на такие предложения в Смольном отвечают отказом, сравнивая их со взяткой.