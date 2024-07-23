Скаутов-«штраферов» все больше: за пользователями электросамокатов в Петербурге следят кикшеринговые патрули

Компании по аренде СИМов придумали внутренние аналоги ГАИ, которые помогают выявить нарушителей правил дорожного движения и выписать штрафы. В частности, такие скауты есть у «Яндекс Go» и «МТС Юрент»: в Петербурге, Москве и других городах России они патрулируют парки, набережные и станции метро.
Скауты не только переносят самокаты на специальные парковки, но и активно взаимодействуют с местными жителями, напоминая им правила парковки и подсказывая ближайшие парковочные зоны. Они также фиксируют нарушения ПДД, предупреждают о штрафах и передают заявки в компании.
В начале недели скауты были замечены в Петербурге: возле станций метро «Дыбенко» и «Беговая» они выписали около 100 штрафов за неправильную парковку в размере 500 рублей.
За что могут остановить? Например, за езду вдвоем и неспешивание на пешеходных переходах. Как пишут «Известия», за езду в нетрезвом виде придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч, за передачу самоката ребенку — 10 тысяч. По ряду нарушений добавляется и блокировка аккаунта — она может быть пожизненной или сезонной.
Напомним, ранее стало известно о том, что кикшеринговые сервисы хотели вложиться в развитие инфраструктуры для электросамокатов, но получили отказ. Объем вложений на старте проекта оценивался в 50 млн рублей, а к 2030 году вырос бы до 500 млн. Однако на такие предложения в Смольном отвечают отказом, сравнивая их со взяткой.
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