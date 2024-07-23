С начала августа из Петербурга в Москву сдвоенными «Сапсанами» будут:

№767 (отправлением в будние дни);

№777 (кроме субботних дней).

Из Москвы в Петербург:

№780 (отправлением в будние дни);

№754 (кроме воскресных дней).

Напомним, что с 11 августа Ленинградский вокзал в Москве, куда прибывают поезда из Петербурга, будет закрыт на реконструкцию. О том, что это изменит для пассажиров, мы рассказывали здесь.