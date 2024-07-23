Дополнительные составы появятся на поездах №759 и №781, которые отправятся уже в ближайшие дни: из Москвы в пятницу (26 июля) и понедельник (29 июля), из Петербурга в пятницу и воскресенье (28 июля).
С начала августа из Петербурга в Москву сдвоенными «Сапсанами» будут:
- №767 (отправлением в будние дни);
- №777 (кроме субботних дней).
Из Москвы в Петербург:
- №780 (отправлением в будние дни);
- №754 (кроме воскресных дней).
Напомним, что с 11 августа Ленинградский вокзал в Москве, куда прибывают поезда из Петербурга, будет закрыт на реконструкцию. О том, что это изменит для пассажиров, мы рассказывали здесь.
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