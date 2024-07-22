«Открытый город» запускает новый сезон бесплатных экскурсий по недоступным местам Петербурга

Просветительский краеведческий проект «Открытый город» запускает новый сезон бесплатных маршрутов по архитектурным достопримечательностям Петербурга. В 2024 году в программе запланировано около тысячи мероприятий на объектах культурного наследия города, включая квесты для всей семьи и лекции с известными историками.
Особняк гофмейстера Алексея Нейдгарта
В девятом сезоне вернутся полюбившиеся участникам велосипедные экскурсии и познавательные квесты. Среди популярных программ прошлых сезонов — гид по памятникам Великой Отечественной войны в Автово, экскурсия по химерам архитектора Лишневского, путешествие в Лигово на Петергофской дороге и пешеходные маршруты по центру города. Среди других направлений пешеходных маршрутов : «Санкт-Петербургская Духовная Академия», «Нарвские Триумфальные ворота» и «С именем Путилова».
Автобусная экскурсия «С именем Путилова»
Новый сезон стартует 22 июля на премьерной премьерной экскурсии «Особняк гофмейстера Алексея Нейдгарта». В рамках этой экскурсии историк Александр Чепель расскажет об архитектуре исторического здания на Кирочной, 40 и раскроет тайны его бывших постояльцев.
Экскурсия в Санкт-Петербургскую Духовную Академию
Проект «Открытый город» направлен на популяризацию и сохранение культурного наследия Петербурга. Участники, зарегистрированные на сайте проекта, получают возможность посетить уникальные памятники истории и культуры, которые обычно недоступны или малодоступны для свободного посещения.
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