18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Открытый город» запускает новый сезон бесплатных экскурсий по недоступным местам Петербурга

Просветительский краеведческий проект «Открытый город» запускает новый сезон бесплатных маршрутов по архитектурным достопримечательностям Петербурга. В 2024 году в программе запланировано около тысячи мероприятий на объектах культурного наследия города, включая квесты для всей семьи и лекции с известными историками.

Особняк гофмейстера Алексея Нейдгарта
открытыйгород.рф

Особняк гофмейстера Алексея Нейдгарта

В девятом сезоне вернутся полюбившиеся участникам велосипедные экскурсии и познавательные квесты. Среди популярных программ прошлых сезонов — гид по памятникам Великой Отечественной войны в Автово, экскурсия по химерам архитектора Лишневского, путешествие в Лигово на Петергофской дороге и пешеходные маршруты по центру города. Среди других направлений пешеходных маршрутов : «Санкт-Петербургская Духовная Академия», «Нарвские Триумфальные ворота» и «С именем Путилова».

Автобусная экскурсия «С именем Путилова»
открытыйгород.рф

Автобусная экскурсия «С именем Путилова»

Новый сезон стартует 22 июля на премьерной премьерной экскурсии «Особняк гофмейстера Алексея Нейдгарта». В рамках этой экскурсии историк Александр Чепель расскажет об архитектуре исторического здания на Кирочной, 40 и раскроет тайны его бывших постояльцев.

Экскурсия в Санкт-Петербургскую Духовную Академию
открытыйгород.рф

Экскурсия в Санкт-Петербургскую Духовную Академию

Проект «Открытый город» направлен на популяризацию и сохранение культурного наследия Петербурга. Участники, зарегистрированные на сайте проекта, получают возможность посетить уникальные памятники истории и культуры, которые обычно недоступны или малодоступны для свободного посещения.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: