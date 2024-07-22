«Открытый город» запускает новый сезон бесплатных экскурсий по недоступным местам Петербурга

В девятом сезоне вернутся полюбившиеся участникам велосипедные экскурсии и познавательные квесты. Среди популярных программ прошлых сезонов — гид по памятникам Великой Отечественной войны в Автово, экскурсия по химерам архитектора Лишневского, путешествие в Лигово на Петергофской дороге и пешеходные маршруты по центру города. Среди других направлений пешеходных маршрутов : «Санкт-Петербургская Духовная Академия», «Нарвские Триумфальные ворота» и «С именем Путилова».