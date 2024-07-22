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Июль в Петербурге побил рекорд по теплу и осадкам

Среднесуточная температура 21 и 22 числа достигла максимальной отметки в 19,5 градусов. При этом синоптики отмечают, что уже с завтрашнего дня в городе будет становиться прохладнее.

Baturina Yuliya/shutterstock

Так, показатели температуры будут снижаться ежедневно на 0,1 градус. И к концу месяца достигнет +19. «Среднесуточная температура в прошедшие дождливые выходные дни сохранялась в Санкт-Петербурге близкой к средним многолетним значениям, но если бы мы оценивали погоду пару лет назад, при старой норме, то говорили бы что очень тепло, а температура на пару градусов выше этих многолетних значений. Вот так у нас потеплело за последние тридцать лет», — сообщает Александр Колесов.

Солнце с начала месяца светило каждый день, на протяжении более 150 часов, что на сотню часов меньше, чем в рекордный 2021 год. Однако такая ситуация является нормальной, поскольку засухи нет, а дождей много, поэтому в небе достаточно облаков.

Напомним, что сегодня в Петербурге воздух прогреется +26 градусов. В целом, начало недели обещает быть сухим и теплым. Но к выходным в некоторых районах города возможно вернутся дожди.

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