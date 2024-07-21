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Кратковременные дожди: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 21 июля, город продолжит находиться под влиянием периферии циклона, медленно уходящего в Центр Европейской России. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами отметится кратковременными дождями и грозами.

Victoria Kazak/shutterstock

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +20…+25. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник без осадков и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июля, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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