Кратковременные дожди: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +20…+25. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник без осадков и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июля, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27. Атмосферное давление будет слабо повышаться.